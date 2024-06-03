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今だけ値下げ！【半額以下】ゼウス　エステ　EMS 痩せ　美容機器　ダイエット
商品番号 B36540966185
商品名

今だけ値下げ！【半額以下】ゼウス　エステ　EMS 痩せ　美容機器　ダイエット
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 26,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エステで2022年に購入しました！30万ほどしましたが最近使用していないので出品します！ボディジェル新品と9割残っている2本おつけします！効果はかなり感じました！ぜひお得なのでご購入いただきたいです(^^)タイプ···EMS部位···全身電源方式···充電交流式防水···防水機能あり
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