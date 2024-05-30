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新品スワロフスキー SWAROVSKI スマートフォン ステッカーカードポケット
商品番号 L32394720647
商品名

新品スワロフスキー SWAROVSKI スマートフォン ステッカーカードポケット
ブランド名 スワロフスキー
特別価格 税込 3,032 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品スワロフスキーSWAROVSKIスマートフォンステッカーカードポケットローズゴールド（スマホ用デコシール）スワロフスキーSwarovskiスマホステッカー　ポケットSWAROVSKIブランド：SWAROVSKI購入後、新品未開封です。出品撮影の為、開封しました。画像のもの全て購入時の箱のまま発送させて頂きます。スマホに貼り付けるタイプのカードポケットスマートフォンの背部に貼り付けるだけで交通カード、現金などを収納できます。レザーを100%使用し、細かなステッチときらめくシルバーカラーのクリスタルを組み合わせたデザインです。大きめの両面テープで貼り付け、貼り直しはできないようです。SmartphonePocketサイズ:約8.6x6.5x0.4cm他にもアパレル商品を出品しております＾＾#まとめ買い歓迎おまとめ頂きますと、お値下げさせて頂きます。おまとめの場合は、コメント頂けたらと思います＾＾こちらをご覧ください↓#ルルのファッション一覧メルカリ製品タイプ···ケースカラー···ゴールド
http://narcologia.ru/goods/navigate889730.html
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