トヨタスペイド‼️4万キロ台‼️37万円

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◀️商品情報▶️・車名：スペイドModel:SPADE・グレード ：XGrade:X・年式：H24年式year:2012・車検 ：車検2年取得後お渡し‼️(車検無しの場合は28万円)shaken:2yearsfull・走行距離 ：48136kmMileage:48136km・排気量：1300ccDisplacement:1300cc・修復歴 ：無しtitle:cleantitle•総額:37万円+月割り自動車税total:37mann+automobiletax・走る・曲がる・止まる 全く問題ありません。 ◀️セールスポイント▶️パワースライドドア、アイドリングストップ、プッシュスタートスタートキー⛔️注意事項⛔️•業者オークションから仕入れていますので走行距離、修復歴は間違いありません。・現車確認必須(埼玉県所沢市亀ケ谷)Location:SaitamaTokorozawashi・現状販売・可能な限りお安く出品しているため、値引き交渉不可NegotiationDonotaccepted・メンテナンスのため走行距離は多少増える場合がございます。・他サイトにも出品しておりますので掲載中でも終了になるケースがございます。