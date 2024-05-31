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ジムニーJB64 純正サスペンション
商品番号 G71844670256
商品名

ジムニーJB64 純正サスペンション
ブランド名 スズキ
特別価格 税込 2,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中古品のため格安出品いたします。ジムニーJB64の純正スプリングとショックです。KYB純正品JB23に付けると1〜1.5㎝リフトアップします。コイルスプリング(前後)4本ショックアブソーバ(前後)4本走行距離約3万kmの車両からの取り外しです。オイル漏れ、抜けはないですが、あくまで中古品のためご理解頂ける方のみご購入お願いします。
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