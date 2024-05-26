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商品詳細
JA11ジムニーピボットカラーキット4本セット新品純正リーフスプリングのピボット側ブッシュカラーは非常に錆びやすく、最悪の場合固着して外れなくなってしまいます。当商品はステンレス製ですので、腐食を防ぎ、ボルトと固着しないため脱着を容易にします。■適合車種スズキジムニーSJ10SJ20SJ30SJ40JA11JA51JA71フロントまたはリアのリーフスプリングピボット部に使用します。※説明書は付属しておりません。新品・未使用品ですが社外品になりますので多少の輸送傷等がある場合が御座います。予めご了承願います#ジムニーのリーフボルト#ＪＡ１１リーフスプリング#ジムニー錆びたボルト
http://narcologia.ru/goods/moped151268.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation310224.html
http://narcologia.ru/goods/providence794794.html
ジムニー ステンレス ピボット カラー 4本 防錆 ＪＡ１１ ＪＡ７１ SJ30
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