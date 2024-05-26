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ジムニー ステンレス ピボット カラー　4本 防錆　ＪＡ１１　ＪＡ７１　SJ30
商品番号 I32565574951
商品名

ジムニー ステンレス ピボット カラー　4本 防錆　ＪＡ１１　ＪＡ７１　SJ30
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 1,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

JA11ジムニーピボットカラーキット4本セット新品純正リーフスプリングのピボット側ブッシュカラーは非常に錆びやすく、最悪の場合固着して外れなくなってしまいます。当商品はステンレス製ですので、腐食を防ぎ、ボルトと固着しないため脱着を容易にします。■適合車種スズキジムニーSJ10SJ20SJ30SJ40JA11JA51JA71フロントまたはリアのリーフスプリングピボット部に使用します。※説明書は付属しておりません。新品・未使用品ですが社外品になりますので多少の輸送傷等がある場合が御座います。予めご了承願います#ジムニーのリーフボルト#ＪＡ１１リーフスプリング#ジムニー錆びたボルト
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