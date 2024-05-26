（一週間限定値下げ）50前期プリウスダウンサスSB style

3ヶ月前に購入し結局使わないので出品致します。なお撮影の為に開封したきりの未使用品になります。フロント、リアのセットになります。こちらの商品はAタイプになります。車検についてショップに問い合わせたところAタイプでも個体差によっては通るとの回答を頂きました。Aタイプダウン量フロント－40～45ｍｍバネレート２．５Kリア－50～55ｍｍバネレート３．３K◆対応グレード◆前期後期ESAツーリングプレミアム限界まで値下げ致しました。



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