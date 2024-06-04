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RS✴︎Rダウンサス。Ti2000 ホンダ N-ONE JG3用
商品番号 P96175327263
商品名

RS✴︎Rダウンサス。Ti2000 ホンダ N-ONE JG3用
ブランド名 ホンダ
特別価格 税込 10,668 円
在庫状況 あり

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商品詳細

RS✴︎Rダウンサス。Ti2000ホンダN-ONEJG3用となります。車検対応。ダウン幅　フロント45〜40リア30〜25バネレート　フロント3.06/リア2.08使用期間1ヶ月半で約500キロくらいと思います。車高調に付け替えた為に出品します。商品は取り付けに伴う多少の傷はありますが使用期間が少ないので美品ですが個人差がありますので写真を確認の上納得される方のみお願い致します。Ti2000はヘタリ永久保証が付いてます。こちらはお値下げ不可です。
http://narcologia.ru/goods/freezer89798.html
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