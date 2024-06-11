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テイン 20系アルファード ヴェルファイア 車高調 リアショックなし
商品番号 R54216913743
商品名

テイン 20系アルファード ヴェルファイア 車高調 リアショックなし
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 7,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テインTEIN車高調20系アルファードANH2020系ヴェルファイアGGH20フロントショック、梱包前に一度清掃込めてバラシておりますので固着やオイル漏れはありません。戻りも大丈夫です。ですが、リアショックは行方不明でありません。レンチもありません。３年〜ほど使用しておりましたので傷や錆びなどございます。滋賀県北部なので、雪国です。使用距離的なものは、わかりません。重量が、27kgほどありますので発送は佐川急便にて発送致しますので住所電話番号、明記でお願いいたします。重量が、ありますので簡易匿名発送ができません。梱包済みなのですぐ発送できます。即購入okです。
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