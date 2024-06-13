SUZUKIジムニー 50mmロングブレーキホースセット JB64/JB74

SUZUKIジムニー■型式■JB64/JB74■サイズ■リフトUP量 JB64（1インチ〜3インチアップに最適）JB74は純正より約20mmロングになります（１インチアップに最適）■セット内容■ラバー（ゴム）タイプのロングブレーキホース ３本 車両１台分になります■純正同等のラバーホースです■1〜3インチ程度のリフトアップに対応◎リフトアップした車両ですと純正ブレーキホースのままだと長さが短くの走行時に大変危険です 最悪ホースが切れブレーキが利かず事故につながるケースもございますのでリフトUPする際には こちらのロングブレーキホースの交換をお勧めいたします全国送料￥1000円です



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