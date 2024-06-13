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SUZUKIジムニー 50mmロングブレーキホースセット JB64/JB74
商品番号 X57629433626
商品名

SUZUKIジムニー 50mmロングブレーキホースセット JB64/JB74
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 2,448 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SUZUKIジムニー■型式■JB64/JB74■サイズ■リフトUP量　JB64（1インチ〜3インチアップに最適）JB74は純正より約20mmロングになります（１インチアップに最適）■セット内容■ラバー（ゴム）タイプのロングブレーキホース　３本　車両１台分になります■純正同等のラバーホースです■1〜3インチ程度のリフトアップに対応◎リフトアップした車両ですと純正ブレーキホースのままだと長さが短くの走行時に大変危険です　最悪ホースが切れブレーキが利かず事故につながるケースもございますのでリフトUPする際には　こちらのロングブレーキホースの交換をお勧めいたします全国送料￥1000円です
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