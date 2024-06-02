スノーハザード　シュリンク付き

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商品詳細
ポケモンカードゲームスカーレット＆バイオレット拡張パックスノーハザードboxシュリンク付きオリパで当てました。箱、シュリンクの状態は画像で確認してください。要望があれば写真を追加します。ボックスパックシングル...ボックス(box)種類...ポケモンカード(ポケカ)
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