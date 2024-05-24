ロケットクラフト リフトアップスペーサー スバル XV GP リフトキット ...

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ロケットクラフト リフトアップスペーサー25mmリフトキットスバル XVGPGP型スバルXVに取付ける為、中古品を購入して保管しておりました。急遽、取付前に車両を乗り換える事になり、当方では不要となった為出品します。中古品になりますので、小傷や汚れ有ります。商品内容は写真1枚目の物がすべてです。当方は実際に車両への取付を行っておりませんが実車にて寸法を計測、確認した所ピッタリでした。また、車両側の六角ナットを商品付属の六角ボルトに取付てみましたが、はまりました。その他の車両に関してはフロントのボルト間が約133mm、取付ボルトM8リアのボルト間が130mm、取付ボルトM10の車両に取付可能だと思われますが、詳細についてはメーカーへご確認下さい。よろしくお願いします。用品の種類···その他対応車種メーカー···スバル