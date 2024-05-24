レベリングキット　プラド、ハイラックス、FJリフトアップスペーサー

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用品の種類···その他リフトアップスペーサー対応車種メーカー···トヨタ150プラド、GUN125ハイラックスFJクルーザーに対応しています。通常より厚みがあり、2.5インチくらいアップします。通常の2インチアップだと気持ちまだ前下がりのような気がしますがこちらだと前後のバランスが良いと思いました。一度ストラットに仮組みしましたが社外スプリングでリフトアップしていて上がりすぎになってしまうので出品致します。装着しての走行はしてませんのでほぼ新品に近い状態です。仮組みした時のネジ跡くらいがあります。取り付けしたら見えない部分になります。画像から判断してください。ノーマル足回りに組み込むと前後のバランスが絶妙に良いと思われます。定価は13000円の物です。一応、中古品に付きNC、NCでお願い致します。