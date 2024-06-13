CB1300 純正 エンジンガード ブラック

種類···その他定価:¥26,400走行距離600KmのCB1300SBSC-54から取り外しました。目立った傷はありませんが、走行による汚れが多少ある為、到着後掃除されることをおすすめします。ボルト等が必要な場合は、別途お客様の方で取り寄せお願いします。写真の物が全てです。ノークレームノーリターンでお願いします。価格交渉は御遠慮ください。その他、質問がありましたらコメントお願いします。



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