パンピューリ　ディフューザー　グリーンティー　オレンジ

バガンドーンパフュームディフューザー〈グリーンティー・オレンジ〉¥13,200商品詳細マンダレーの平地から昇る朝日を見た時の感動を呼び起こすよう。パリッとしたオリエンタルスイートバジル、グリーンティーのひとしぼりが、爽やかなレモンとオレンジに融合したバガンドーンパフュームディフューザーは、マンダレーの平地から太陽がゆっくりと昇るような風景を呼び起こします。新しい一日が始まるときに満ちる希望と美しさの香りを運びます。＊本製品には40cmリードが付属します。使用方法ディフューザーボトルの3/4程度まで、ディフューザーオイルを注ぎ、付属の専用リードをボトルの中に挿します。リードがディフューザーのオイルや香りをしっかりと吸収するように、2～3回、逆に入れ替えて使用することをおすすめします。一度使用したリードを、香りの異なる他のディフューザーに再利用しないようにしてください。全成分変性アルコール、ジプロピレングリコール、パンピューリオイルブレンドSize100mL66m00種類...リードディフューザ香り...その他他にもパンピューリの商品あります#更紗パンピューリ#更紗コスメ#アロマ#アロマディフューザー#リードディフューザー#芳香剤#ルームフレグランス#パンピューリ#panpuri#THANN#タイスパ#スパブランド#アジアンスパ#ドトールブラニエス#DRVRANJES#ドットールヴラニエス#カルマカメット#HARNN#KARMAKAMET#divana#Satira#BathandBloom#AKALIKO#erb#ギフト#タイ王室#aroma



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