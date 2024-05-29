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バスト魅力アップサプリ JUWERA ジュウェラ (2ヶ月分)
商品番号 X34276398014
商品名

バスト魅力アップサプリ JUWERA ジュウェラ (2ヶ月分)
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 1,482 円
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商品詳細

●ブランド...B-LINE●商品...バストケアサプリメントJUWERA(ジュウェラ)2個セット●定価...8,844円●期限...2025/01●状態新品未開封です。画像でも詳細をご確認ください。●詳細商品説明★『専門家の監修』独自開発の「魅力UP」X「土台UP」X「美容UP」★『ランキング1位獲得」のトリプルUP処方で強力にサポート!!さらに3冠獲得/★『プエラリア不使用』今、問題となっている「プエラリア」は一切使用なし。さらに、安心の国内GMP工場にて製造!内容量30粒約30日分)※1日1粒販売者B-LINE公式株式会社生産国日本製(GMP認定工場)商品区分サプリメント
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