  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
PRANAROM ジャスミン 5ml プラナロム 精油
商品番号 P35335087918
商品名

PRANAROM ジャスミン 5ml プラナロム 精油
ブランド名 プラナロム
特別価格 税込 2,220 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

PRANAROM【標準】グレード精油を一度に複数お買い上げの場合、2本目以降を1本400円引きとさせて頂きますので、ご購入前に「コメント欄」へご連絡下さい。購入後のおまとめ、お値引きはできかねます。（複数購入割引以外のお値引きは、対応しておりません）■PRANAROMジャスミン5ml「精油の王」と言われるジャスミンは、高級香水の原料として使われていますーーーーーーー◆学名：Jasminumofficinalis◆香り：優雅で重みのある甘美な香り◆ノート：ミドル～ベース◆使用期限：写真2枚目◆禁忌：※下記注意事項をご参照くださいーーーーーーー♡相性のよいブレンド♡　　オレンジ、グレープフルーツ、ベルガモット　レモングラスなど　柑橘系全般　イランイラン　サンダルウッド　フランキンセンス　ゼラニウム全般　ラベンダー全般　ネロリ　ローズ　クラリセージ　ローズウッド　などーーーーーーープラナロム社のエッセンシャルオイルは、100％天然の植物から採油し、全て自社管理しているケモタイプ精油です。海外製品のため成分表はありませんが、品質に変わりはなくとても信頼できるものです。箱にダメージ、ラベルにヨレ等あることがございますので、ご理解の上ご購入お願い致します。送付時は、箱から出して暖衛材にくるんでお届けします。精油を一度に複数お買い上げの場合、2本目以降を1本400円引きとさせて頂きますので、ご購入前にコメント欄へご連絡下さい購入後のおまとめ、お値引きはできかねますのでご注意ください。（複数購入割引以外のお値引きは、対応しておりません）※注意事項※・アレルギーテストを行ってから使用してください・幼児の手の届かないところに保管してください・熱と光から遠ざけて保管してください・妊娠中や授乳中、3歳未満の子どもには使用しないでください・皮膚に塗布する際は、必ず希釈してご使用ください・皮膚の炎症や発疹が発生した場合、医師の診察を受けてください・いかなる場合でも責任を負う事はできません#ジャスミン#プラナロム#PRANAROM#アロマ#エッセンシャルオイル#精油#香水#スキンケア#リラックス他にも出品しております。#tttアロマ
http://narcologia.ru/goods/providence877894.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi45347.html
http://narcologia.ru/goods/approximate29820.html
PRANAROM ジャスミン 5ml プラナロム 精油
ジャスミン (Abs.) 精油 5ml Pranarom / プラナロム
PRANAROM ジャスミン 5ml プラナロム 精油
プラナロム精油　ジャスミン（アブソリュート）　5ml | SAAN日本スポーツアロマ協会 powered by BASE
PRANAROM ジャスミン 5ml プラナロム 精油
ジャスミン (Abs.) 精油 5ml Pranarom / プラナロム
PRANAROM ジャスミン 5ml プラナロム 精油
PRANAROM - プラナロム ジャスミン 5ml 精油 PRANAROMの通販 by J.S.'s ...
PRANAROM ジャスミン 5ml プラナロム 精油
PRANAROM - PRANAROM プラナロム ジャスミン 5ml［並行輸入品］の通販 ...
PRANAROM ジャスミン 5ml プラナロム 精油
【送料無料】［プラナロム］ ジャスミン （アブソリュート） 5ml 【ソケイ/100％ピュア】 【精油/エッセンシャルオイル/アロマオイル/アロマテラピー/健草医学舎/ケンソー】【tk】-カフェ・ド・サボン
PRANAROM ジャスミン 5ml プラナロム 精油
PRANAROM ネロリ BIO 5ml プラナロム 精油 Ⅱ 【現品限り一斉値下げ ...
PRANAROM ジャスミン 5ml プラナロム 精油
Amazon.co.jp: プラナロム (PRANAROM) 精油 カモマイル・ローマン 5ml ...
PRANAROM ジャスミン 5ml プラナロム 精油
PRANAROM - PRANAROM プラナロム ジャスミン 5ml［並行輸入品］の通販 ...
PRANAROM ジャスミン 5ml プラナロム 精油
【欠品中】ジャスミン Abs.／PRANAROM
PRANAROM ジャスミン 5ml プラナロム 精油
PRANAROM - プラナロム ジャスミン 5ml 精油 PRANAROMの通販 by J.S.'s ...
PRANAROM ジャスミン 5ml プラナロム 精油
プラナロム バジル（ホーリーバジル） 5ml （PRANAROM ケモタイプ精油）［並行輸入品］
PRANAROM ジャスミン 5ml プラナロム 精油
ローレル(ローリエ)精油 5ml Pranarom / プラナロム
PRANAROM ジャスミン 5ml プラナロム 精油
プラナロム ジャスミン 5ml （PRANAROM ケモタイプ精油）［並行輸入品］
PRANAROM ジャスミン 5ml プラナロム 精油
PRANAROM ジャスミン(Abs.) 5ml

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru