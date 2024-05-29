折りたたみ スロープ 車椅子 アルミ製

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商品詳細
ほとんど使ってません。重さ2つで約9kgです。折りたたまれた状態で66×27cm開いた状態で66×70cmです。ご検討お願いします。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit847686.html
http://narcologia.ru/goods/marshal669680.html
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