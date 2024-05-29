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折りたたみ スロープ 車椅子 アルミ製
商品番号 W34064588906
商品名

折りたたみ スロープ 車椅子 アルミ製
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 9,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ほとんど使ってません。重さ2つで約9kgです。折りたたまれた状態で66×27cm開いた状態で66×70cmです。ご検討お願いします。
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