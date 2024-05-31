極上緑油伽羅 奇楠 沈香原木 香木 重さ:5g

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極上緑油伽羅奇楠沈香原木香木重さ:5gこの伽羅沈香は素材に見える全部黒色は沈香油が多く含まれており、その部分には沈香特有のなんとも言えない高貴な香りが凝縮しております。一般的に沈香は熱を加えることで香りを放つといわれていますが、こちらはそのままの状態でも甘い濃い良い香りを放っており、常に高貴な香りで安らぎを感じさせてくれます。人工的な着色などは一切していない、天然香木の緑油伽羅沈香です。当方の実家は海南島に天然沈香香木の沈香樹森です。独特の甘い濃い良い香りがします。この伽羅沈香は瓶の蓋を開けるだけで甘い濃い良い香りが漂ってきます。産地：中国海南産#香木#伽羅#白檀#骨董#古美術#聞香#香炉#組香#沈香#香#お香#聞香#線香#インセンス