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【新品未開封】値下げ！電動歯クリーナー4色セット
商品番号 X95702291421
商品名

【新品未開封】値下げ！電動歯クリーナー4色セット
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 2,800 円
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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます★即購入OK★新品未使用　未開封★カラー　ブラック、ブルー、ピンク、グリーンの4色セットです。ご家族でいかがでしょうか。★電動歯ブラシ、歯石取りスケーラー、電動歯クリーナー歯用ツール高周波振動、LEDライト歯石除去口腔ケア口臭防止歯周病予防USB充電式　防水高品質の合金製洗浄ヘッドで耐久性抜群毎分31,000振動と40KHZ高周波振動4種類の洗浄ヘッドとブラシヘッド付属LED照射ライトで歯の汚れを見ながら磨ける長持ちのバッテリー耐久性と実用性に優れる4つ洗浄モード：Soft、Normal、Clean、Toothbrush　歯茎の状態や用途に使い分け可能。名称：電動歯クリーナー定格電圧：3.7V定格電流：200mAバッテリー容量：400mAh待機電流：\u003c20ua本体サイズ：215x27x27mm製品重量：200g充電電圧　：5Vモータ騒音：\u003c60dB1セット内容：本体　１交換ヘッド（細）２本交換ヘッド（平）２本交換ブラシヘッド　　２本口腔ミラー１　USBケーブル１対象···大人用特徴···ホワイトニング、口臭対策・口臭予防、歯周病対策#デンタルケアショップ
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