AirQ270専用フレグランスカートリッジ1本

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AirQ270セッテイング説明 - YouTube

AirQ270(プロリテック社製)専用フレグランスカートリッジ新品未使用です。フレグランスの香りはエレガントソープです。リードディフューザーの基材にも御使用下さい。袋に入っていない為御値段を下げさせて頂いています。この御値段では無いと思います。早い者勝ちです‼️宜しくお願い致します。