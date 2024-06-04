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GPC One 栄養機能食品（ビタミンB 12.葉酸）1箱90粒＋61粒
商品番号 Y36889119583
商品名

GPC One 栄養機能食品（ビタミンB 12.葉酸）1箱90粒＋61粒
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 6,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

GPCOne※新品未開封90粒　1箱（賞味期限2026.05）　箱開封済み61粒　　　（賞味期限2026.02）GPC(グリセロホスホコリン）は母乳にも含まれている生体成分。人間の成長に欠かせない大切な栄養素です。これを大豆から抽出することに成功し、世界が注目をしています。「GPCワン」は1粒中に、純度85%の液体のGPC471mgに栄養機能食品の葉酸2μgとビタミンB12を100μg加え、GMP認定工場で日本人が飲みやすいスリムなカプセルに製品化されました。【主な仕様】内容量:90カプセル1日の目安:お子様1〜2粒、大人(高校生以上)2〜3粒原材料:(1粒中）　　　　グリセロホスホコリン、葉酸、ビタミンB12、HPMC植物カプセル原産国:日本個人差はあるとは思いますが子供さんの為にぜひいかがでしょうか？
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http://narcologia.ru/goods/recycling811014.html
http://narcologia.ru/goods/browse765391.html

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