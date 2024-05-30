【美品】グリーンレーベルジャケット、ワンピース160

カラー···グレー人気のグリーンレーベルのジャケット（ボレロ）ワンピースのセットアップです。サイズ160着丈 約97㎝卒服や結婚式、お出掛けに！着用1回のみの美品です。着用して食事など全くしていません。



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