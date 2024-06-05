HOHNER MARINE BAND DELUXE【F】マリンバンド デラックス

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商品詳細
ドイツ製ホーナー社マリンバンド•デラックス【ブルースハープ】No.2005Key：F調新品•未使用品です。到着後のクレーム、返品はお受け致しかねますのでご了承ください。神経質な方のご購入はご遠慮ください。#hohnerハーモニカ#マリンバンド#marineband
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