OHKIKOME 子供用三輪車 7in1 7WAY 6ヶ月～6歳 White ...

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OHKIKOME子供用三輪車手押し7in17WAY6ヶ月～6歳バランスバイク自転車安全ベルト乗用玩具White開封のみ 未使用品本体・取説・元箱となります。元箱にはいたみがございます。あくまで未使用品ですがご理解ある方のみお願いいたします。※海外製品の為、小キズ・小汚れ等は予めご了承ください。※沖縄・離島・北海道・九州は発送できませんのでご了承下さい。お子様の成長に合わせて長く楽しめる：対面向き：6～12ヶ月、三輪車（押し棒\u0026背もたれ\u0026ベルト付き）：1～2歳、安全ガード付き三輪車、押し棒付き三輪車：2～3歳、三輪車：3～4歳、バランスバイク：4～5歳、自転車：5-6歳簡単に折りたためる:折りたたむとコンパクトになるので、ご家庭の保管も場所を取らず、車にもらくらくと積み込めます。車にもらくらくと積み込めます。機能満載：①前輪と連動できるコントロールバー、②ペダルの巻き込み防止、③角度調整可能な背もたれ、④5段階調節可能なかじとり押し棒、⑤後輪ストッパー便利な収納バッグ出かける時は、おもちゃ、カップなどの小物もたっぶり入れます。ご注意：収納バッグの耐荷重は2kgでございます。シートベルト・安全ガード走行時の揺れによりずり落ちるなどの事故からお子様を守ります。細部にもこだわり：6段階調整可能なハンドル、折りたため・取り外し可能なサンシェード、安全性と実用性が両立する後輪部分の設計発泡EVA、空気入れ必要なし