patagonia パタゴニア キッズ リバーシブルパーカー120cm

patagoniaパタゴニア＊子供がチクチクすると嫌がって内タグを切り取ってしまい、正確な素材とサイズが分かりません。素材はナイロン若しくはポリエステルだと思います。サイズは120cm位です。寸法を必ずご確認くださいませ。裄丈 約55cm身幅 約40cm着丈 約42cm・くまや鹿、イノシシのアニマルとバードや木が全体にプリントされた、とっても可愛いパーカーです。リバーシブルで片方はシンプルなブルーになっています。・中に少し中綿が入っていて温かいです。・商品のチェックには万全を期しているつもりですが、見落とし・画像や説明文ではお伝えしきれていない箇所があるかもしれません。ご理解の上ご購入下さいませ。・梱包時のたたみシワはご了承くださいませ。柄・デザイン...プリント（ロゴなど）フード...フードあり（取外し不可）季節感...春、秋、冬



キッズ・リバーシブル・レディ・フレディ・フーディ



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キッズ長袖Tシャツ ナチュラル XS（120cm）→XXL（170cm） | 商品詳細 ...



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