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商品詳細
購入前にプロフィール確認お願いいたします。SARボタンの出品になります。スリーブにて保管、プレイには使用していませんが極度に状態を気になさる方は購入ご遠慮ください。気になる点がありましたら購入前に必ず御質問ください。即購入可検索 #マリィ#リーリエ#アセロラ#ブラッキー#ニンフィア#ユウリ#リザードン#エリカ#マスターボール#黒炎の支配者
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