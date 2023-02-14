名古屋グランパス 2022年モデル　1stレプリカユニフォーム　M 3番丸山選手

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ご覧いただきありがとうございます。商品説明名古屋グランパス2022年モデル 1stレプリカユニフォーム サイズM3番 丸山選手もう使用しないのでどなたかファミリーの方にお譲りします。試合観戦で15回程度着用してます。使用後は洗濯後、クローゼットにしまってました。両袖下、袖が当たる横腹部分擦れと毛玉の子供があります。グーネット横に引っ掛け小キズ確認出来ました。ペン先部分丈下等他にもあるかもしれません。中古につき神経質な方はご遠慮くださいませ。タバコ吸いません。ペット居ません。ノークレームでお願いします。梱包サイズ上、A4サイズに収まるように畳みます。写真はモニター環境等により色味が少し異なって見える場合があります。よろしくお願い致します。チーム名/国内···名古屋グランパスエイト