【新品未開封】オリックス・バファローズ　夏の陣ユニフォーム３着

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野球チーム···オリックス・バファローズ種類···レプリカユニフォームBs夏の陣2023配布ユニフォーム３着。いずれも未開封・未着用の新品です。素人保管ですので状態気にする方はご遠慮ください。ノークレーム・ノーリターンでお願いします。