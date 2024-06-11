ポケモンカード 蒼空ストリーム 韓国版 2BOX 未開封品

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◼️商品名 韓国版蒼空ストリーム2BOXセットです。 新品未開封品です。◼️その他他にも151、が連撃マスターがございます。お気軽にお問合せください。※海外特有の傷凹み等がある場合があります。※海外版は日本の封入率とは異なり、SR0枚箱も存在します。その事を踏まえた上でのご購入をお願いいたします。以下検索用ポケモンカードポケカロストアビス白熱のアルカナパラダイムトリガー蒼空ストリーム摩天パーフェクトイーブイヒーローズ漆黒のガイスト白銀のランス双璧のファイターシャイニースターＶ仰天のボルテッカーバイオレットexスカーレットexクレイバーストスノーハザード151黒炎の支配者ギラティナVルギアVブラッキーVMAXリザードンピカチュウミュウツースカル団ごっこピカチュウポンチョを着たピカチュウイーブイリザードンgxリザードンGXラティアス＆ラティオスGXムンクピカチュウメガリザードンレックウザコダックセレナスズナカイおじょうさまアズサメイマリィポケモンセンターのお姉さんかんこうきゃくマオナギルザミーネルチアカスミのやる気アローラの仲間たちスイレンアイリスミツルリーリエアセロラソニアがんばリーリエオカルトマニアコルニsrSRsaSAsarSARhrHRurURpsa10PSA10psa9PSA9PSAMINT1st