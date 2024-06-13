新品　　ユニホーム　MOGI ブラック　2018　Lサイズ デッドストック

ご覧いただきありがとうございます●コメント無し即購入大歓迎です！★★★価格交渉のコメントお気軽にどうぞ❗️★★★（常識の範囲内でお願い申し上げます）●フォロー割(初めてお取引頂く方)フォローして頂いた方には、商品価格に応じてお値引実施！コメント欄に《フォロ割》とコメントお願いします！(購入前でないと割引できませんのでご了承ください)●¥3000〜¥4980→¥200円引き●〜¥9980→¥300円引き●¥10000〜→¥500円引き⚫カラー⚫サイズサイズ表記：身丈：72cm肩幅：44cm身幅：54cm袖丈:cm※採寸は、若干誤差があるかもしれませんがご了承願います！⚫状態:【S】新品未使用品【A】若干の使用感はあるが美品【B】古着ゆえの使用感や小さなシミはあるが、全体的に目立った汚れはなし【C】目立った破れや大きな汚れがある備考:⚫注意事項・あくまで古着ですので神経質な方は、ご購入をお控えください。90s90年代スポーツミックス古着ヴィンテージビンテージ古着女子アメカジスポーツmix古着mixダウンダウンコートモッズコートフルジョフルダンアウタージャケット刺繍ロゴナイキアディダス



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