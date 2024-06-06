カープハイクオリティーホーム赤ユニ鈴木誠也　M レア品

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断捨離のために出品します。マツダスタジアムで限定発売された赤バージョンのホームユニです。定価8000円 Mサイズミズノ製ハイクオリティユニ現地で購入し、2回程着用しましたがその後はクローゼットにしまっていましまた。保管に伴うシワがあります。レア品だと思いますが自宅保管にご理解のある方にお譲りいたします。野球チーム···広島東洋カープ種類···レプリカユニフォーム