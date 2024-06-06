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カープハイクオリティーホーム赤ユニ鈴木誠也　M レア品
商品番号 U96817009306
商品名

カープハイクオリティーホーム赤ユニ鈴木誠也　M レア品
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

断捨離のために出品します。マツダスタジアムで限定発売された赤バージョンのホームユニです。定価8000円　Mサイズミズノ製ハイクオリティユニ現地で購入し、2回程着用しましたがその後はクローゼットにしまっていましまた。保管に伴うシワがあります。レア品だと思いますが自宅保管にご理解のある方にお譲りいたします。野球チーム···広島東洋カープ種類···レプリカユニフォーム
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