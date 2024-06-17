セレッソ大阪　C大阪　cerezo レプリカユニフォーム　柿谷曜一朗　ヤンマー

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商品詳細
セレッソ大阪のレプリカユニフォームです。８番、柿谷曜一朗選手の名前がせなかにかいてあります。山口蛍選手や、扇原貴宏選手、キムジンヒョン選手、長谷川アーリアジャスール選手などにサインしてもらってあります。柿谷曜一朗選手のサインはありません。古いものなので神経質な方はご遠慮ください。さサイズはMです。
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