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セレッソ大阪　C大阪　cerezo レプリカユニフォーム　柿谷曜一朗　ヤンマー
商品番号 N57605371281
商品名

セレッソ大阪　C大阪　cerezo レプリカユニフォーム　柿谷曜一朗　ヤンマー
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 1,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

セレッソ大阪のレプリカユニフォームです。８番、柿谷曜一朗選手の名前がせなかにかいてあります。山口蛍選手や、扇原貴宏選手、キムジンヒョン選手、長谷川アーリアジャスール選手などにサインしてもらってあります。柿谷曜一朗選手のサインはありません。古いものなので神経質な方はご遠慮ください。さサイズはMです。
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