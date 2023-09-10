FC バルセロナ　トレーニングウェア140

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商品詳細
FCバルセロナトレーニングウェア137-147cmほぼ着用せずにサイズアウトしクローゼットにて保管してました。購入価格は13000円ぐらいだったと思います。#バルセロナ #キッズ #トレーニングウェア #サッカー #フットサル #140#130#ユニフォーム
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