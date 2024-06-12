ロレンツォ・インシーニェ　ナポリ　ユニフォーム(18-19) CL



粋なゴールパフォーマンスのはずが… 別ユニフォーム掲げる失態でナポリ ... 粋なゴールパフォーマンスのはずが… 別ユニフォーム掲げる失態でナポリ ...



ナポリがCLのサプライズに。僕はクロップと相性が良い」インシーニェが ... ナポリがCLのサプライズに。僕はクロップと相性が良い」インシーニェが ...



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初10番”で躍動のインシーニェ、1G1Aの活躍に「すべてはナポリのおかげ ... 初10番”で躍動のインシーニェ、1G1Aの活躍に「すべてはナポリのおかげ ...



ナポリ 21/22 ロレンツォ・インシーニェ 公式ユニフォーム ホーム 半袖 ... ナポリ 21/22 ロレンツォ・インシーニェ 公式ユニフォーム ホーム 半袖 ...



ナポリ主将インシーニェ、バルサとドローに「ほろ苦い結果」…一方で ... ナポリ主将インシーニェ、バルサとドローに「ほろ苦い結果」…一方で ...



ナポリFW、長期離脱の同僚にゴールを捧げるはずが…掲げるユニが違う ... ナポリFW、長期離脱の同僚にゴールを捧げるはずが…掲げるユニが違う ...



ナポリのインシーニェが物申す！ 敗戦後にコラムニストと口論「200％の ... ナポリのインシーニェが物申す！ 敗戦後にコラムニストと口論「200％の ...



アーセナル、ナポリと契約最終年のイタリア代表FW争奪戦でポール ... アーセナル、ナポリと契約最終年のイタリア代表FW争奪戦でポール ...



ナポリ、コロナ禍の財政対策でユニフォームを自作へ…デザインは ... ナポリ、コロナ禍の財政対策でユニフォームを自作へ…デザインは ...



ナポリFWインシーニェ、ローマ戦の圧勝を振りかえる…「マラドーナの ... ナポリFWインシーニェ、ローマ戦の圧勝を振りかえる…「マラドーナの ...



時が止まったような…」 ナポリFW、美しい弧を描くループ弾に反響「芸術 ... 時が止まったような…」 ナポリFW、美しい弧を描くループ弾に反響「芸術 ...



一時同点もブラガの反撃を凌いだナポリが終盤のオウンゴールで ... 一時同点もブラガの反撃を凌いだナポリが終盤のオウンゴールで ...



インシーニェ:「給料3倍でもユベントスには行かない」 | ゲキサカ インシーニェ:「給料3倍でもユベントスには行かない」 | ゲキサカ



涙のインシーニェ、ナポリでのホーム最後の試合で別れの言葉 - 超 ... 涙のインシーニェ、ナポリでのホーム最後の試合で別れの言葉 - 超 ...

・商品説明選手名:ロレンツォ・インシーニェ所属チーム:ナポリ(2018-19)・サイズ:タグ表記M・状態鑑賞用で使用したことは有りませんが、背番号の所が少し捲れています。中古品ということをご理解いただいた上で、ご購入をお願いいたします。・その他、注意事項自宅マンションにて保管しており、黄ばみやタバコ臭はございません。その他ご不明な点がございましたらコメントをよろしくお願いします。リーグ···セリエA種類···シャツサイズ···M