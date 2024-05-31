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- 【値下げ】KELME ケルメ ウィンドブレーカー Ｌサイズ
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商品詳細
KELMEケルメウィンドブレーカーＬサイズ黒男女問わずモコモコ2019年頃購入なかなかこの厚さを着る寒さの時に外に出ず、１度着用して自宅保管していました。たたみジワがあります。とてもあたたかいです。あくまでも中古品ですので、ご理解のある方ご購入ください。
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