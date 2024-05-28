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デサントMoveSport長袖Tシャツ
商品番号 V17385558404
商品名

デサントMoveSport長袖Tシャツ
ブランド名 デサント
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

デサントのMoveSport長袖Tシャツを出品します。レッドを基調にネイビーのラインがデザインされたお洒落な一枚です。背中にもMoveSportマークが、左肩にデサントマークが入っています。サイズはMになります。これからのシーズンに重宝します。如何でしょうか？当方ペットはおりません。タバコも吸いません。折りたたんでお送りします。
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