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- SHURE BETA58A ボーカル用ダイナミックマイクロホン 新品未使用
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商品詳細
SHUREBETA58A ボーカル用ダイナミックマイクロホンです。商品は確認のため箱から出しましたが新品未使用です。付属品はソフトケース、マイクホルダー、マイクホルダーネジ変換アダプタ、ユーザーガイド、ステッカーなどです。ユーザーガイドは汚れがあります。元箱は輸送に伴う痛みがあります。元箱を袋に入れて発送します。
http://narcologia.ru/goods/waveform909717.html
http://narcologia.ru/goods/Addict81318.html
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