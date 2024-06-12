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阪神タイガース 中野拓夢 ユニフォーム
商品番号 B65209610524
商品名

阪神タイガース 中野拓夢 ユニフォーム
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 1,596 円
在庫状況 あり

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商品詳細

阪神タイガースの中野拓夢選手のユニフォームです。ファンクラブ限定ユニフォームにワッペンを圧着したものになります。サイズはＭ〜Ｌです。
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