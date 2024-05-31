ボネーラ　名古屋経済大学附属高蔵高校　ユニフォーム　サイズL

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商品詳細
ボネーラ 名古屋経済大学附属高蔵高校 名経大高蔵ユニフォーム サイズLシャチホコや名古屋城がデザインされている迷彩柄のユニフォームです。デザイン良いです。肩幅 ラグラン身幅 55cm着丈 70cm目立つ傷汚れ有りません。愛知県の強豪チームです。♯高校サッカー前橋育英青森山田
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