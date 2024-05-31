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ボネーラ　名古屋経済大学附属高蔵高校　ユニフォーム　サイズL
商品番号 M97616244756
商品名

ボネーラ　名古屋経済大学附属高蔵高校　ユニフォーム　サイズL
ブランド名 ボネーラ
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボネーラ　名古屋経済大学附属高蔵高校　名経大高蔵ユニフォーム　サイズLシャチホコや名古屋城がデザインされている迷彩柄のユニフォームです。デザイン良いです。肩幅　ラグラン身幅　55cm着丈　70cm目立つ傷汚れ有りません。愛知県の強豪チームです。♯高校サッカー前橋育英青森山田
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