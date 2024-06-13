【新品・未開封品】サンリオ くじ キャラクター大賞2023 上位賞コンプリート

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【新品・未開封品】サンリオくじキャラクター大賞2023上位賞コンプリートセット①キャリーケース②フード付きブランケット（シナモロール）③フード付きブランケット（ポムポムプリン）④保冷バッグ（クロミ）⑤保冷バッグ（ポチャッコ）⑥保冷バッグ（ハローキティ）⑦メラミンカップ（リトルツインスターズ）⑧メラミンカップ（こぎみゅん）⑨メラミンカップ（けろけろけろっぴ） ※ラストスペシャル賞キッチンマットラストワン店頭で購入した商品の為、初期傷等ある可能性がございます。ご了承頂ける方のみご購入お願いいたします。即購入可能◎お値下げ可能◎バラ売り不可×#aimi__くじ#aimi__サンリオ#aimi__クロミ質問ございましたらお気軽にコメントください♫キャラクター···サンリオグッズ種類···プライズ/一番くじ