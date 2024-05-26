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ルイスビルスラッガー 少年軟式バット カタリスト2 TI WTLJJR20T
商品番号 N54625899520
商品名

ルイスビルスラッガー 少年軟式バット カタリスト2 TI WTLJJR20T
ブランド名 ルイスビルスラッガー
特別価格 税込 3,705 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■約半年間練習と試合で使用しております。キズ、汚れはありますが、ひび割れや凹みはありません。グリップ交換しております。2020年モデルルイスビルスラッガー　カタリストTi少年軟式用WTLJJR20T■購入日：2021年9月■メーカー：ルイスビル・スラッガー■型番：WTLJJR20T■規格：JSBB(軟式J号)■サイズ：80cm/600g平均
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit580386.html
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