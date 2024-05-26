ルイスビルスラッガー 少年軟式バット カタリスト2 TI WTLJJR20T

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商品詳細
■約半年間練習と試合で使用しております。キズ、汚れはありますが、ひび割れや凹みはありません。グリップ交換しております。2020年モデルルイスビルスラッガー カタリストTi少年軟式用WTLJJR20T■購入日：2021年9月■メーカー：ルイスビル・スラッガー■型番：WTLJJR20T■規格：JSBB(軟式J号)■サイズ：80cm/600g平均
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