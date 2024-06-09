ヨネックス ラケットバッグ6本用

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商品詳細
テニスラケットが6本収納出来ます。種類···ラケットバッグカラー⋯ピーコックグリーンサイズ⋯幅75×奥行24×高さ32素材⋯ナイロン仕様⋯再帰反射、RCファスナー、シューズポケット、正面ポケット定価⋯8140円新品未使用、タグ付きです。
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