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ヨネックス ラケットバッグ6本用
商品番号 I88343007914
商品名

ヨネックス ラケットバッグ6本用
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 1,924 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テニスラケットが6本収納出来ます。種類···ラケットバッグカラー⋯ピーコックグリーンサイズ⋯幅75×奥行24×高さ32素材⋯ナイロン仕様⋯再帰反射、RCファスナー、シューズポケット、正面ポケット定価⋯8140円新品未使用、タグ付きです。
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