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バイエルン ミュンヘン ユニフォーム 18/19 3rd 紙タグ付き
商品番号 U39976252994
商品名

バイエルン ミュンヘン ユニフォーム 18/19 3rd 紙タグ付き
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,708 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品名の通り、バイエルンミュンヘンユニフォーム2018/193rdモデル紙タグ付きになります。※カメラの自動調光機能により一部変色しているように写っている写真がございます。状態:ダメージは特に確認出来ませんでした。サイズ:J:M表記MADEINCAMBODIA着丈:約72cm身幅:約49cm※素人採寸2023ジャパンツアーなどの試合観戦、応援、コレクションやゲームシャツや普段使いにいかがでしょうか。#出品中全へるしーウェア#へるしーサッカーBayernMünchenバイエルンミュンヘン20182019サッカーフットサルフットボールsoccerfootballfutsalメンズウェアトップユニユニホームユニフォームゲームシャツジャージーjerseyストリートタウンユース普段着カジュアルスポーツMIXアディダスジャパンadidasclimaliteクライマライトPARLEY
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