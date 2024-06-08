サガン鳥栖　キムミヌ10 サイン入り　S

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商品詳細
値段交渉応じます！カラー...ブルー丈...半袖チーム名/国内...サガン鳥栖リーグ...J1種類...レプリカユニフォームサイズ...Sワンシーズンのみ着用し、その後は個人宅にて保存していました。襟周りにシミが少しあります。加味した上でご検討下さい。前面にキムミヌのサイン入り、後面にその当時の所属選手のサインが多数入っています。#サガン鳥栖#キムミヌ#ニューバランス#NewBalance
http://narcologia.ru/goods/preference115838.html
http://narcologia.ru/goods/enquire905789.html
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