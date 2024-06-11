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- 現代童画家 真作 希少 横山延隆 リトグラフ ED 直サイン有り 白い服の女
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商品詳細
コンディション 額装に細かなスレ、アタリ有り画面状態 良好アクリル板付き作家名 横山延隆リトグラフ＋手彩色技法 リトグラフ＋手彩色題名 白い服の女サイズ 額装サイズ 52センチ×41センチオリジナルプレート付きプロフィールお読みください。検索ワードピカソリトグラフ＋手彩色形式···額縁入り主題···人物・肖像
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