値下げ！松井秀喜選手直筆サインボール　読売巨人軍　NYヤンキース

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緊急値下げ！読売巨人軍、NYヤンキースで活躍し国民栄誉賞、MLBワールドシリーズMVPを受賞した松井秀喜選手の直筆サインボールになります！入手した経緯は松井秀喜選手から直接サインして頂いたものを、父の知り合いが私の為にと下さったものです。読売巨人軍在籍時に頂いたものになります。ケースに入れて保管しています。サインボールケースを付属してお送り致します。※返品は受け付けておりませんので、自己判断でご購入をお願いします。※値引き交渉も受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。