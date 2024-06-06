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商品詳細
新品未使用日本正規品保証書付き2番、3番の2本セットになります。【商品詳細】ヘッド素材：【ボディ】ステンレススチール[450SS]【フェース】マレージング鋼[C300](鍛造)シャフト：N.S.PRO910GHフレックス：Sロフト角(°)：2UT/17、3UT/19.5シャフト重量(g)：約105g付属品：専用ヘッドカバーグリップ：LamkinCrossline360Black/RedCP(径60/47.5g)■ショットメーカーに導く、ステルスプラスレスキュー「狙って飛ばせる」コンパクト形状のレスキューがさらに進化。フェースのトウ側をより高くし、中弾道のアイアンショット感覚でターゲットを狙い澄ませる。あなたをショットメーカーに導くのはステルスプラスレスキュー。#ステルス#STEALTH#ステルスプラス#ステルス2#STEALTH2#SIM#SIMMAX#SIMMAXOS#SIM2#SIM2MAX#SIM2MAXOS#TaylorMade#テーラーメイド#ゴルフ#ゴルフクラブ#アイアン#M1#M3#M4#M5#M6#キャロウェイ#グローレ
http://narcologia.ru/goods/kindness675505.html
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http://narcologia.ru/goods/procurement246433.html
新品 ステルス プラス ユーティリティ N.S.PRO スチール テーラーメイド
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