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ミズノ MIZUNO xyst Z-ZERO
商品番号 Y53643552612
商品名

ミズノ MIZUNO xyst Z-ZERO
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 2,479 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年使用したため、フレーム等に傷があります。（写真参照）グリップ、ガットは古いため、ご自身で新しくしてください。御理解頂ける方のみ、よろしくお願い致します。
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