adidas FRANCE製 ゲームシャツ ヴィンテージ 70's～80's

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VINTAGEアディダスのサッカーユニフォームです！タグのステッチ部分にVENTEX表記、MADEINFRANCEの表記が入ってます。レッド×ホワイトのレトロな雰囲気が◎■サイズ身幅：47cm着丈：62cm自己採寸のため誤差はご了承ください。#NICのUK的90s古着部屋■コンディション状態はキレイです。それなりに着用感と、お洗濯による色あせが多少ありますので一般古着レベルとお考え下さい。VINTAGEならではのアジとしてお楽しみください♪中古品にご理解のある方。神経質な方のご入札はご遠慮いただいております。■ご注意小さく畳んでの郵送となりますので予めご了承くださいませ。トラブル軽減のため取り置きは致しませんので予めご了承願います。尚、購入後の返品、クレームはご遠慮ください。菅田将暉小松菜奈あいみょん常田大希丈...長袖