【球場限定】大谷翔平 ボブルヘッド 13奪三振 2023年4月8日



2023/4/8 エンゼルスタジアム限定 大谷翔平 13奪三振 ボブルヘッド ...



エンゼルス 大谷翔平 ボブルヘッド (Ohtani Bobblehead) 13奪三振 来場者限定 2023年4月8日 ブルージェイズ戦



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ご覧頂きましてありがとうございます！エムビーオンリーワンからの出品です。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー《ブランド》エンジェルス/Angels《アイテム》【球場限定】大谷翔平ボブルヘッド13奪三振来場者限定2023年4月8日ブルージェイズ戦《商品状態》新品未使用《商品説明》こちらは2023年4月8日(土) トロント・ブルージェイズ戦にてエンジェルスタジアムの会場限定、人数限定で配布されたボブルヘッド人形(OhtaniBobblehead)です。大谷翔平選手の自己最多となる1試合13奪三振を記念した人形となっております。球場限定、人数限定で配られたバブルヘッドです。商品については、写真をご確認ください。在庫がございますので、米国より早急に発送をさせていただきます。《付属品》なし《お届け》国内の倉庫に在庫がございます。お支払いいただいたことが確認できてから、3日以内で国内倉庫より発送をしてその後、1日-3日程で到着予定です。値下げをせず定価でご購入いただいた方には、製品登録ができるまで無償でメーカー様とともに日本語環境でご利用できるまでサポートをさせていただきます。領収書の発行も可能です。その際、ご注文時に宛名と但し書きをお知らせください。メルカリでは新しく販売させていただいておりますが、お店としては10年以上の実績がございます。↓他にも多数の商品を出品しております！#mbonly1もし何か、ご不明な点がございましたらいつでもご連絡ください。是非、よろしくお願いいたします。